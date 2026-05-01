Il governo ha deciso di aumentare le tariffe sui veicoli provenienti dall’Europa, portandole al 25%. Questa misura si inserisce in una disputa commerciale tra le due parti, con l’Unione Europea che ha dichiarato di voler tutelare i propri interessi. La decisione di Trump arriva dopo settimane di tensioni legate alle politiche commerciali e ai dazi applicati su altri prodotti.

WASHINGTON – Arriva la “vendetta” di Donald Trump sull’Unione Europea: alza i dazi per le auto del Vecchio Continente al 25%. Sui social ha scritto: “Sono lieto di annunciare che, in considerazione del fatto che l’Unione Europea non sta rispettando il nostro accordo commerciale, pienamente concordato, la prossima settimana aumenterò i dazi applicati all’Unione Europea su automobili e autocarri in ingresso negli Stati Uniti. Il dazio sarà innalzato al 25%”. Trump quindi precisa che sulle auto prodotte negli stabilimenti americani non ci saranno dazi. “È pienamente inteso e concordato che, qualora tali automobili e autocarri saranno prodotti in stabilimenti americani, non verrà applicato alcun dazio.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Trump alza al 25% i dazi sulle auto europee. L’Ue: “Tuteleremo i nostri interessi”

Trump vuole l'Europa a tutti i costi

Notizie correlate

Leggi anche: Trump alza i dazi sulle auto europee al 25% dal 4 maggio “L’Ue non ha rispettato l'accordo”

Trump alza i dazi sulle auto europee al 25% dalla prossima settimana: “L’Ue non ha rispettato l'accordo”Roma, 1 maggio 2026 – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump alza i dazi per le auto europee al 25%.

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Trump alza il tiro sul Vaticano e fa scendere in campo i servizi segreti: l’intelligence Usa accende i radar su Papa Leone - Indiscreto; Trump, fantastica la decisione degli Emirati di uscire dall'Opec; La guerra senza uscita, Hegseth al Congresso mentre scade il tempo di Trump; Trump contro l'Unione Europea: Dalla prossima settima alzo i dazi su auto e camion al 25%.

Trump alza i dazi sulle auto europee al 25%Donald Trump alza i dazi per le auto europee al 25%. Sono lieto di annunciare che, in considerazione del fatto che l'Unione Europea non sta rispettando il nostro accordo commerciale, pienamente conco ... ansa.it

Trump alza al 25% i dazi sulle auto europee. L’Ue: Tuteleremo i nostri interessiArriva la vendetta di Donald Trump sull'Unione Europea: alza i dazi per le auto del Vecchio Continente al 25%. Sui social ha scritto: Sono lieto di annunciare che, in considerazione del fatto che l ... firenzepost.it

DAZI AL 25% SULLE AUTO EUROPEE: LA NUOVA MOSSA DI TRUMP Donald Trump ha scelto di alzare la posta. Ha deciso di portare i dazi sulle auto europee in America al 25%. Il motivo Secondo lui, l’Unione Europea non avrebbe rispettato un accordo c - facebook.com facebook

Donald Trump alza i dazi per le auto europee al 25%. "Sono lieto di annunciare che, in considerazione del fatto che l'Unione Europea non sta rispettando il nostro accordo commerciale, pienamente concordato, la prossima settimana aumenterò i dazi applic x.com