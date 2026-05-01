Il 1 maggio 2026, il presidente degli Stati Uniti ha comunicato tramite social che, a partire dal 4 maggio, aumenterà i dazi sulle auto importate dall’Europa al 25 per cento. Questa decisione arriva dopo che il governo europeo non avrebbe rispettato un accordo precedente, secondo quanto dichiarato dall’amministrazione statunitense. L’annuncio ha generato reazioni nel settore automobilistico e tra gli operatori commerciali coinvolti.

Roma, 1 maggio 2026 – Nuova 'punizione' di Donald Trump all'Europa. Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato sul suo social l’intenzione di alzare i dazi per le auto europee al 25%. “Sono lieto di annunciare che, in considerazione del fatto che l 'Unione Europea non sta rispettando il nostro accordo commerciale, pienamente concordato, la prossima settimana aumenterò i dazi applicati all'Unione Europea su automobili e autocarri in ingresso negli Stati Uniti. Il dazio sarà innalzato al 25%”, ha scritto il tycoon su Truth. Niente dazi per veicoli prodotti negli Usa. Trump quindi ha precisato che sulle auto prodotte negli stabilimenti americani non ci saranno dazi.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Trump alza i dazi sulle auto europee al 25% dal 4 maggio “L’Ue non ha rispettato l'accordo”

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