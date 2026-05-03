Una recente segnalazione mette in guardia sui rischi legati alla stampa dello scontrino al bancomat. Si evidenzia che, condividendo dettagli come ora e importo, si facilitano eventuali truffe da parte di malintenzionati. Per questo motivo, alcuni esperti consigliano di evitare di stampare lo scontrino allo sportello, riducendo così le possibilità di essere vittima di raggiri.

Scegliere l’opzione “No” per la ricevuta al bancomat è una misura di sicurezza necessaria. Sebbene lo scontrino non mostri il pin, riporta dati come ora, importo e ultime cifre della carta che rendono i truffatori molto credibili. Questi dettagli permettono ai criminali di fingere identità bancarie e convincere le vittime a fornire credenziali o denaro. Truffa bancomat per colpa della ricevuta Come riporta TgCom24, il rischio principale non risiede nel pezzo di carta in sé, ma nell’uso che un malintenzionato può farne attraverso tecniche di ingegneria sociale. Recuperando una ricevuta abbandonata vicino allo sportello, il truffatore può contattare telefonicamente la vittima fingendosi un operatore antifrode della banca o dell’azienda di trasporti.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Truffa bancomat per colpa della ricevuta: perché è meglio non stampare lo scontrino allo sportello, i rischi

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