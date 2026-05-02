Bancomat | ecco perché è meglio non stampare la ricevuta del prelievo

Recentemente sono stati segnalati casi di truffa legati all'uso del bancomat, in cui dettagli come data, ora e importo del prelievo vengono sfruttati da falsi operatori per ingannare le persone. È stato consigliato di evitare di stampare la ricevuta del prelievo, poiché le informazioni contenute potrebbero essere utilizzate da malintenzionati per truffe o furti di identità. Questa precauzione si inserisce tra le misure di sicurezza per proteggere i clienti.

Bancomat, occhio alla truffa – Data, ora, importo e non solo: sono diversi gli elementi che possono aiutare un finto operatore nel raggiro. “ Stampare la ricevuta?”. Quante volte ci è capitato di leggere questa frase al termine di un’operazione al bancomat o sui totem della metropolitana dopo aver acquistato un biglietto o un abbonamento. Ecco: scegliere l’opzione “ No ” non è soltanto un gesto per salvaguardare l’ambiente (meno inchiostro e carta utilizzati), ma potrebbe difenderci da eventuali truffe future. Sulle ricevute infatti sono riportati diversi dati che agevolano i malintenzionati nei raggiri. Data, ora, importo, luogo....🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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