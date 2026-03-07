Nuovo allarme per la truffa dello scontrino al bancomat | lasciare la ricevuta allo sportello può svuotarti il conto

Un nuovo richiamo sulla truffa dello scontrino al bancomat. Chi preleva contanti spesso si limita a prendere la ricevuta o a lasciarla nello sportello, senza prestare attenzione. Questa abitudine può mettere a rischio il conto, secondo le segnalazioni che circolano. Le persone coinvolte sono utenti di sportelli automatici di diverse banche. La questione riguarda soprattutto chi non elimina subito la ricevuta dopo aver effettuato un prelievo.

Come funziona e come evitarla dopo gli ultimi casi. L’allarme riguarda anche la nostra provincia Un gesto automatico, quasi meccanico: prelevare contanti, prendere la ricevuta e infilarla in tasca. Oppure lasciarla lì, nello sportello automatico, perché “tanto non serve”. È proprio su questa disattenzione che si basa la cosiddetta truffa dello scontrino al bancomat, un raggiro che sta tornando a circolare in diverse città italiane, come testimoniato dalla viralità di un recente post social di Truffa.net. Questa cattiva abitudine ha dato il “là” ad una frode, partita in Salento ma diffusasi in tante città. L'allarme riguarda anche Parma. A ricostruirne il funzionamento è una nuova analisi di Truffa. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Bancomat, stampi la ricevuta e ti svuotano il conto: come evitare la truffa dello scontrinoStampare e gettare lo scontrino del bancomat può sembrare un gesto innocuo, ma quelle informazioni possono finire nelle mani sbagliate e diventare la...

Truffa dello scontrino al bancomat, boom di segnalazioni: come funziona e proteggersiRaccogliere dati dalle ricevute lasciate negli ATM permette ai malintenzionati di costruire frodi più complesse.

Attenzione allo scontrino del Bancomat: la truffa che parte da un gesto che fanno tutti

