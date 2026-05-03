Trovato un cadavere al largo dell' isolotto di Gavi

Nella giornata di ieri, nelle acque vicino all’isolotto di Gavi, a Ponza, è stato scoperto il corpo senza vita di una persona. Il ritrovamento è avvenuto in mare, a una certa distanza dalla terraferma, e sono in corso le operazioni di identificazione e accertamento delle cause. Le autorità competenti sono intervenute sul posto per le prime verifiche e per gestire le indagini.

Macabro ritrovamento al largo dell'isolotto di Gavi, a Ponza, dove nella giornata di ieri è stato rinvenuto un cadavere. La scoperta è stata fatta da un sub che si era immerso in quel tratto di mare per pescare, ma si è ritrovato davanti a una scena terribile.Da quanto emerso infatti il corpo era.🔗 Leggi su Latinatoday.it The Sea Mystery by Freeman Wills Crofts | Inspector French Mystery Audiobook Notizie correlate Sub trova un cadavere al largo di Ponza: corpo irriconoscibile, forse migrante morto in un naufragioUn sub ha trovato un cadavere in avanzato stato di decomposizione al largo dell'isola di Ponza. Pisa, cadavere trovato lungo la sponda dell'Arno a Santa CroceIl cadavere di un uomo, di età sui 50 anni, è stato recuperato sulla sponda del fiume a Santa Croce sull'Arno, in provincia di Pisa, da una squadra... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Monza, un uomo trovato morto in via Marsala: sul posto personale della Questura; Roma, cadavere di un uomo trovato in un sottopassaggio; Bari, cadavere di un uomo scomparso da giorni trovato in un negozio: fermato proprietario; Recuperato un cadavere nel Po: nessun documento, è giallo nel Lodigiano. Sub trova un cadavere al largo di Ponza: corpo irriconoscibile, forse migrante morto in un naufragioUn sub ha trovato un cadavere in avanzato stato di decomposizione al largo dell’isola di Ponza. Il corpo è stato recuperato dalla Guardia Costiera e portato all’obitorio di Cassino. Segui le notizie d ... fanpage.it CADAVERE BARI Shock a Bari: trovato cadavere di un uomo all’interno di esercizio commercialeBari, ore 11:50, Carbonara, personale della Compagnia di Bari San Paolo ha rinvenuto, all’esito delle ricerche che erano state avviate, all’interno di un esercizio commerciale il cadavere di un italia ... statoquotidiano.it Ucciso per un debito di 30 euro, poi occultato nel negozio cinese dove è stato trovato Così è scomparso (e poi deceduto) Michelangelo Scamarcia, il 68enne trovato in avanzato stato di decomposizione in un'attività commerciale del Barese - facebook.com facebook Bari, cadavere trovato in un negozio: fermato il titolare. Lo avrebbe ucciso per rubare la carta di inclusione x.com