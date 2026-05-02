Sub trova un cadavere al largo di Ponza | corpo irriconoscibile forse migrante morto in un naufragio

Un subacqueo ha rinvenuto un cadavere in avanzato stato di decomposizione al largo dell’isola di Ponza. Il corpo, che appare irriconoscibile, è stato recuperato dalla Guardia Costiera e trasferito all’obitorio di Cassino. La polizia sta indagando sulla provenienza e sulla causa del decesso, mentre non sono stati ancora identificati il soggetto e le circostanze del ritrovamento.

Un sub ha trovato un cadavere in avanzato stato di decomposizione al largo dell'isola di Ponza. Il corpo è stato recuperato dalla Guardia Costiera e portato all'obitorio di Cassino.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Migranti, naufragio al largo di Lampedusa: disperso un bimbo(Adnkronos) – Un barchino in ferro di 9 metri si è capovolto davanti alle coste dell'isola di Lampedusa. Naufragio al largo della Libia, decine di dispersi: 32 sopravvissuti arrivati a LampedusaUn nuovo dramma si è consumato nel Mediterraneo centrale, dove un barcone carico di migranti si è rovesciato al largo della Libia provocando decine... Aggiornamenti e dibattiti Sub trova un cadavere al largo di Ponza: corpo irriconoscibile, forse migrante morto in un naufragioUn sub ha trovato un cadavere in avanzato stato di decomposizione al largo dell’isola di Ponza. Il corpo è stato recuperato dalla Guardia Costiera e portato all’obitorio di Cassino. Segui le notizie d ... fanpage.it Ponza, cadavere in mare in avanzato stato di decomposizione: indagini in corsoLa scoperta da parte di un sub: recupero della Capitaneria di Porto e trasferimento all’obitorio di Cassino per l’autopsia ... latinaoggi.eu