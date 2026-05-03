Trovano il più grande tesoro di monete vichinghe della Norvegia con un metal detector | sono dell'XI secolo
Due appassionati di metal detector hanno scoperto in Norvegia un grande deposito di monete vichinghe risalenti all’XI secolo. La scoperta rappresenta il più grande ritrovamento di questo tipo nel paese e comprende numerose monete antiche, tutte provenienti dallo stesso periodo storico. I reperti sono stati trovati in un'area rurale e sono stati consegnati alle autorità archeologiche per ulteriori analisi.
Due detectoristi hanno rinvenuto il più grande tesoro di monete antiche vichinghe della Norvegia: una scoperta rara.🔗 Leggi su Fanpage.it
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