Negli ultimi giorni, i media evidenziano come le accise sui carburanti continuino a pesare sui consumatori italiani, che si trovano a dover affrontare costi più alti per la benzina e il diesel. In un periodo segnato da una crisi energetica e da un aumento del prezzo del petrolio, le notizie si concentrano sull’impatto di queste tasse sulla vita quotidiana. La questione viene spesso paragonata a situazioni di decenni fa, quando il caro carburanti era al centro del dibattito pubblico.

A leggere i titoli del giornali di questi giorni sembra di essere ripiombati negli anni Settanta. In un momento, cioè, di crisi energetica e di aumento dei prezzi del petrolio. Senza, però, nessuno scenario alternativo, come se le rinnovabili non esistessero, come se la transizione energetica attraverso la decarbonizzazione non fosse l’unica e sola strada per salvarci non solo la salute ma anche consentirci di arrivare a fine mese. E invece. Anche la segretaria del Partito democratico Elly Schlein sembra sottolineare soprattutto l’urgenza del taglio delle accise, mentre il governo in completo affanno, e nella consueta totale ignoranza scientifica che lo contraddistingue, di cui tutti paghiamo le conseguenze, balbetta di tagli alle accise tassando gli extraprofitti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ancora con le accise? Gli italiani sono vittime della più grande truffa del secolo

Articoli correlati

Leggi anche: Strage di Crans-Montana, s’indaga per incendio e omicidio colposo. Sono 40 le vittime accertate ma il numero è destinato a salire: ancora 6 gli italiani dispersi

Crans Montana, le vittime identificate salgono a 24: ancora dispersi gli altri tre italianiMentre emergono come sugheri dall’acqua tutti i dettagli scomodi dietro al bar Le Constellation, che potrebbero aver sancito a tuti gli effetti la...

Tutti gli aggiornamenti su Ancora con le accise Gli italiani sono...

Temi più discussi: Prezzo benzina e diesel, taglio accise sui carburanti: cosa cambia; Decreto in vigore: taglio di 25 centesimi a litro. Controlli della Gdf su rispetto prezzi; Taglio accise di benzina e diesel (si risparmiano 12 euro) ma le pompe hanno ancora i vecchi prezzi: perché; Carburanti, Salvini annuncia taglio accise in CdM.

Carburanti, quanto risparmierebbero gli italiani con il taglio delle accise?Assoutenti ha stimato il possibile risparmio degli italiani con il taglio delle accise su benzina e Diesel. Occhi puntati sulle mosse del governo ... auto.it

Iran, Meloni: Italia non in guerra e non intende diventarne parte(Adnkronos) - La nostra linea è molto chiara: l'Italia non è parte del conflitto e non intende diventarne parte. Noi lavoriamo per quanto possibile all'obiettivo di ridurre le tensioni e verificare s ... msn.com

Il contatore si ferma intorno al 60%. È la percentuale dei distributori di carburanti che hanno tagliato i prezzi, in linea con la riduzione delle accise decisa dal governo. Gli altri no. Il 40% dei 12.107 punti vendita dislocati su tutto il territorio nazionale non ha risp - facebook.com facebook

Ai distributori di #carburanti si comincia a registrare la discesa dei prezzi per effetto del decreto del governo sul taglio delle accise. Il 60% dei distributori li ha ridotti, segnala il Ministero delle Imprese, ma oltre l’11% li ha aumentati. x.com