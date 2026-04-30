Un gruppo di ricercatori ha scoperto un tesoro vichingo nascosto in un campo vicino a Rena, in Norvegia. Durante una ricerca di metalli, sono state trovate circa 3.000 monete d’argento sepolte, risalenti al periodo di Harald lo Spietato. Il ritrovamento risale a pochi giorni fa e rappresenta una scoperta significativa per gli studiosi specializzati nell’epoca vichinga. La zona è stata posta sotto sequestro dalle autorità per ulteriori analisi.

Roma, 30 aprile 2026 – Un enorme tesoro di epoca vichinga è stato rinvenuto in Norvegia nei pressi di Rena, un villaggio nella regione dell’Østerdalen: quasi 3.000 monete d’argento, con il numero che è probabilmente destinato ad aumentare con il proseguimento degli scavi. La moltiplicazione delle monete. Tutto è partito da un “tesoretto” di 19 monete d’argento, ritrovate in un campo coltivato da due cercatori di metalli, che hanno immediatamente avvisato le autorità, seguendo le normative norvegesi sulla tutela del patrimonio. Le ricerche sono quindi passate in carico a un team di archeologi dell’Università di Oslo, che ha portato al momento alla luce un totale di 2.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Cercano metallo in un campo e trovano un tesoro nascosto dei vichinghi. “Quasi 3.000 monete d’argento, sotterrate durante la svolta di Harald lo Spietato”

Shocking: Ancient Treasures Unexpectedly Discovered

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