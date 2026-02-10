Gaza aiuti tramite Rafah | il piano Trump punta a disarmo Hamas e stabilità internazionale Crisi umanitaria resta

Decine di camion carichi di aiuti umanitari hanno attraversato il valico di Rafah, l’unica via per portare cibo, medicine e acqua alla popolazione di Gaza. La crisi umanitaria resta grave, mentre il piano di Trump mira a disarmare Hamas e a stabilizzare la regione. La situazione nel territorio rimane critica e le speranze di un miglioramento sono ancora lontane.

Decine di camion carichi di aiuti umanitari hanno attraversato il valico egiziano di Rafah, rappresentando l’unica arteria vitale per la popolazione della Striscia di Gaza. L’afflusso, seppur limitato, è parte integrante del piano delineato da Donald Trump volto a cercare una soluzione al conflitto in corso tra Israele e Hamas, un piano che prevede, nelle sue fasi successive, il disarmo di Hamas, il ritiro delle forze israeliane e l’eventuale dispiegamento di una forza internazionale per garantire la stabilità nella regione. La situazione a Rafah, epicentro di questo flusso di aiuti, è tesa e complessa.🔗 Leggi su Ameve.eu

