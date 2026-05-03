Troppa violenza tra giovani servono presidi e prevenzione

Da pordenonetoday.it 3 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle ultime settimane a Pordenone si sono verificati diversi episodi di violenza tra giovani, tra cui una rissa al Villaggio del Fanciullo, atti di vandalismo nel quartiere Bronx e il sequestro di un minorenne vicino al Tribunale. Questi eventi non sono isolati, ma rappresentano vari segnali di un problema più ampio. La situazione ha portato a riflettere sulla necessità di interventi mirati, come la presenza di presidi e strategie di prevenzione.

Quanto avvenuto nelle ultime settimane a Pordenone — la rissa al Villaggio del Fanciullo, i vandalismi nell’area del Bronx e il sequestro di un minore nei pressi del Tribunale — non sono fatti isolati, ma segnali diversi di uno stesso problema. A sottolinearlo è il consigliere comunale Marco.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

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