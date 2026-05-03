Troppa violenza tra giovani servono presidi e prevenzione

Nelle ultime settimane a Pordenone si sono verificati diversi episodi di violenza tra giovani, tra cui una rissa al Villaggio del Fanciullo, atti di vandalismo nel quartiere Bronx e il sequestro di un minorenne vicino al Tribunale. Questi eventi non sono isolati, ma rappresentano vari segnali di un problema più ampio. La situazione ha portato a riflettere sulla necessità di interventi mirati, come la presenza di presidi e strategie di prevenzione.

Quanto avvenuto nelle ultime settimane a Pordenone — la rissa al Villaggio del Fanciullo, i vandalismi nell’area del Bronx e il sequestro di un minore nei pressi del Tribunale — non sono fatti isolati, ma segnali diversi di uno stesso problema. A sottolinearlo è il consigliere comunale Marco.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it Notizie correlate Leggi anche: Sicurezza, i Giovani democratici contro Gioventù nazionale: "Servono serietà e prevenzione, non slogan populisti" Giovani, gli psicologi: “Contro la violenza servono educazione affettiva e digitale”Firenze, 8 aprile 2026 - Il monito degli psicologi toscani sul preoccupante abuso della violenza, dopo la notizia che un 15enne aretino è finito... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Perché la violenza piace ai giovani per Crepet, il filo rosso; Trump dopo l’attentato alla cena dei corrispondenti: C’è troppa violenza; Calcio giovanile in campo contro la violenza sulle donne: Noi ci mettiamo la faccia, non le mani; Giovani italiani sotto pressione: 9 su 10 si sentono obbligati ad essere perfetti. Massimiliano Gallo: I giovani vedono troppa violenza sul web, dobbiamo raccontar loro l’umanitàIeri l’anteprima a Napoli del primo film da regista, La Salita, che racconta del teatro di Eduardo nel carcere di Nisida. Al cinema dal 9 aprile Ho voluto raccontare che in questo periodo di grande ... napoli.repubblica.it Violenza e disagio giovanile: serve una collaborazione tra famiglia, scuola e istituzioniI dati restituiscono un quadro difficile da ignorare, si tratta di comportamenti che non possono essere interpretati in modo superficiale ... interris.it Dopo il buio, finalmente un posto sicuro. Rosi, la gattina trovata in condizioni terribili a Tor Tre Teste, oggi ha una casa. Una vera. Un luogo dove nessuno le farà più del male. La sua storia aveva sconvolto tutti. Troppa violenza, troppo dolore per un essere cos - facebook.com facebook