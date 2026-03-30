Il dibattito sulla sicurezza rimane al centro dell’attenzione urbana, con manifestazioni e dichiarazioni provenienti da diversi gruppi giovanili. Recentemente, un corteo si è svolto in prossimità della stazione, mentre i Gioventù Nazionale hanno promosso un’assemblea pubblica. I Giovani Democratici hanno risposto con una nota in cui richiedono interventi basati su serietà e prevenzione, opponendosi a slogan considerati populisti.

L'intervento dopo la manifestazione di domenica in zona stazione. "Ristabilire la realtà dei fatti, innanzitutto la competenza su sicurezza e forze dell'ordine è del Governo" Il tema sicurezza continua a tenere banco in città. Dopo le recenti dichiarazioni e le manifestazioni di Gioventù Nazionale (in particolare quella di ieri, domenica, in zona stazione), i Giovani Democratici intervengono con una nota "per denunciare fermamente quella che appare come una pura operazione di propaganda politica, priva di fondamento istituzionale e utilità sociale". Da qui l'affondo: “Se Gioventù Nazionale fosse coerente e realmente... 🔗 Leggi su Leccotoday.it

© Leccotoday.it - Sicurezza, i Giovani democratici contro Gioventù nazionale: "Servono serietà e prevenzione, non slogan populisti"

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