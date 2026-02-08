il tropical rincorre i playout i titani viaggiano verso ascoli

La Tropical Coriano si sposta in Lombardia, mentre i Titans vanno verso Ascoli. Domenica di trasferte per entrambe le squadre, che devono portare a casa quanti più punti possibile per evitare i playout. La squadra di Coriano si prepara a giocare lontano da casa, stessa cosa per i Titans, che cercano di conquistare i tre punti in trasferta. Partite importanti in chiave salvezza, con tutti che sperano di migliorare la propria classifica.

Tropical Coriano in Lombardia, San Marino nelle Marche. Domenica in viaggio e con un unico obiettivo: raccogliere punti. La squadra di Scardovi, reduce dalla convincente prima vittoria casalinga della stagione nello scontro diretto con la Trevigliese, oggi andrà a fare visita a quel Sant’angelo che sin qui ha raccolto nove punti in più dei romagnoli. E viaggia in una posizione di classifica ancora non troppo tranquilla, prima squadra fuori dalla zona playoff. L’obiettivo a lungo termine del Tropical, invece, è quello di abbandonare il penultimo posto che vorrà dire retrocessione diretta. Missione salvezza per il San Marino in casa dell’Atletico Ascoli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

