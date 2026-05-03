Trionfo Inter il messaggio del club | Vincere è scegliere di rialzarsi anche quando ci sentiamo persi

Il club ha diffuso un messaggio dopo la vittoria, affermando che vincere significa anche scegliere di rialzarsi quando ci si sente persi. Il comunicato sottolinea che il gruppo non ha mai perso il desiderio di restare unito e che, anche in momenti difficili in campo, i giocatori hanno sempre dato il massimo per l’Inter. La squadra ha dimostrato di affrontare le sfide con determinazione e impegno.

«Come gruppo non abbiamo mai perso la voglia di stare insieme. In campo può capitare di sbagliare o di giocare male, ma noi abbiamo sempre dato tutto quello che avevamo per l’Inter. Io sono orgogliosissimo di questa squadra. Dobbiamo goderci questo grande traguardo». Queste le parole di Nicolò Barella, centrocampista dell’Inter, ai microfoni di Dazn, dopo la vittoria del 21esimo acudetto. «Come abbiamo sempre ripetuto - ha proseguito - questo era il nostro obiettivo. Puntavamo anche a vincere altro, ma nel corso della stagione può capitare di lasciare qualcosa per strada. Ora proveremo a portare a casa anche la Coppa Italia ». Barella ha poi aggiunto: «Nel calcio come nella vita è normale attraversare momenti difficili.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Trionfo Inter, il messaggio del club: "Vincere è scegliere di rialzarsi anche quando ci sentiamo persi" Notizie correlate Leggi anche: Pasqua, il messaggio del vescovo: "Ciascuno può scegliere la pace anche se è controcorrente" Leggi anche: Lo scudetto dell’Inter che non doveva vincere: dalla crisi all’inchiesta fino al dominio | Il film del trionfo Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Il film dello scudetto dell'Inter; Trionfo Inter, il messaggio del club: Vincere è scegliere di rialzarsi anche quando ci sentiamo persi; Caso Rocchi, cosa rischia l'Inter? Tutte le risposte | Libero Quotidiano.it; Scudetto Inter, i complimenti di Napoli, Juve e Milan ma De Laurentiis Jr provoca: Ce lo riprenderemo. Trionfo Inter, il messaggio del club: Vincere è scegliere di rialzarsi anche quando ci sentiamo persi«Come gruppo non abbiamo mai perso la voglia di stare insieme. In campo può capitare di sbagliare o di giocare male, ma noi abbiamo sempre dato tutto quello ... gazzettadelsud.it Le parole dei protagonisti dell'Inter dopo il trionfo scudetto - facebook.com facebook #InterParma #Inter #SerieA #Amala Inter, il trionfo che nasce da lontano C’è sempre un istante, nelle grandi storie sportive, in cui tutto sembra franare. Per l’Inter, quell’istante ha il volto amaro del 2-0 subito dal Fluminense: una giornata storta, quasi x.com