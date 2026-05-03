Lo scudetto dell’Inter che non doveva vincere | dalla crisi all’inchiesta fino al dominio | Il film del trionfo

Lo scudetto dell’Inter si è conquistato in un periodo complicato, durante una partita persa nettamente contro una squadra brasiliana. Era un momento in cui la squadra attraversava una crisi e si verificavano indagini legali che coinvolgevano alcuni aspetti della società. Nonostante le difficoltà, l’Inter ha portato a casa il titolo, segnando un percorso che è passato dall’instabilità alla vittoria finale.

Lo scudetto dell’Inter nasce nel momento più sbagliato. In una sconfitta senza appello, sotto i colpi della Fluminense, mentre tutto intorno sembra sul punto di crollare. È lì che Lautaro Martinez alza la voce e rompe gli equilibri: “Chi vuole restare resti, gli altri vadano via“. Non è solo uno sfogo, è una linea. E a distanza di mesi diventa il punto di partenza di una stagione che cambierà direzione. Quell’Inter, uscita malconcia dal Mondiale per club e segnata dalla fine del ciclo di Simone Inzaghi, sembrava tutto fuorché una squadra pronta a vincere. Cristian Chivu era una scommessa, la rosa appariva logorata, il clima fragile. E...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Quando vincerà lo SCUDETTO L'Inter di Chivu Ipotesi già subito dal divano | Fuoriclasse | DAZN

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