In occasione della Settimana Santa, l’arcivescovo ha diffuso un messaggio pasquale in cui descrive la Pasqua come una combinazione di sofferenza e speranza, di morte e rinascita. Ha sottolineato che ogni individuo può scegliere di perseguire la pace, anche se questa scelta può risultare controcorrente. Il messaggio è stato pubblicato ieri, in concomitanza con l’inizio dei riti pasquali.

Buio e luce, sofferenza e speranza, morte e rinascita. "La Pasqua è questa mescolanza di croce e resurrezione", scrive l’arcivescovo Erio Castellucci nel suo messaggio pasquale che è stato pubblicato ieri, all’apertura della Settimana Santa. Nella sua riflessione, don Erio prende spunto da un’immagine tecnologica, quella del drone, una sofisticata apparecchiatura che in questi tempi è sempre più associata alla guerra, e tuttavia è anche utilissima per venire in soccorso alle persone e salvare vite. "Fino a qualche anno fa, la parola ‘drone’ era una parola simpatica: richiamava una foto scattata o un filmato ripreso da un ‘ragno volante’ telecomandato – scrive l’arcivescovo –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Pasqua, il messaggio del vescovo: "Ciascuno può scegliere la pace anche se è controcorrente"

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