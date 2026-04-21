Pazza Inter | sotto di due gol rimonta il Como con un grande Calhanoglu e vola in finale di Coppa Italia

Nel match tra Inter e Como, i nerazzurri sono passati in svantaggio di due gol prima di ribaltare il risultato e qualificarsi per la finale di Coppa Italia. La partita è stata segnata dalla rete di Baturina al 32’ del primo tempo e dai tre gol di Calhanoglu nel secondo tempo, mentre Da Cunha e Sucic hanno segnato per il Como. La formazione dell’Inter è passata al modulo 3-5-2.

Inter - Como 3-2 Marcatori: 32' pt Baturina; 3' st Da Cunha, 24' e 41' st Calhanoglu, 44' st Sucic Inter (3-5-2): J. Martinez 7; Akanji 6, Acerbi 5 (29' st Bisseck sv), Carlos Augusto 5.5; Luis Henrique 5.5 (39' st Dumfries sv), Barella 6.5, Calhanoglu 8, Zielinski 5 (15' st Sucic 7.5), Dimarco 5 (15' st Diouf 6.5); Thuram 6.5, Bonny 5 (29' st Esposito sv). In panchina: Sommer, Di Gennaro, Frattesi, Mkhitaryan, Darmian, Mosconi, Alexiou. Allenatore: Chivu 7.5 Como (3-4-2-1): Butez 6; Ramon 5.5, Diego Carlos 6.5 (46' st Morata sv), Kempf 5.5; Van Der Brempt 7 (35' st Smolcic sv), Perrone 6, Da Cunha 7.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Pazza Inter: sotto di due gol rimonta il Como con un grande Calhanoglu e vola in finale di Coppa Italia Notizie correlate Pazza rimonta dell'Inter: batte il Como 3-2 e vola in finale di Coppa ItaliaMilano, 21 aprile 2026 – Bisognerebbe partire dalla fine per spiegare la rimonta dell'Inter nella semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il... Una pazza Inter ribalta il Como 3-2 e vola in finale di Coppa ItaliaStrepitosa rimonta dell’Inter che supera 3-2 il Como e approda in finale di Coppa Italia. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Pazza Inter, sotto di due gol rimonta il Como e va in finale di Coppa Italia; Una pazza Inter ribalta il Como 3-2 e vola in finale di Coppa Italia; Chivu: Rimonta da pazza Inter, possiamo sognare. Io come Mou? Sono solo Cristian...; Pazza Inter a San Siro: da 0-2 a 3-2 in venti minuti, nerazzurri in finale di Coppa Italia. Pazza Inter: sotto di due gol rimonta il Como con un grande Calhanoglu e vola in finale di Coppa ItaliaScatta la festa in casa Inter per il trionfo e per l’accesso alla finale, dove attende una tra Atalanta e Lazio, che domani sera si sfideranno a Bergamo dopo il 2-2 dell’Olimpico ... gazzettadelsud.it Pazza Inter, sotto di due gol rimonta il Como e va in finale di Coppa ItaliaEmozioni a non finire a San Siro. L'Inter (andata 0-0) guadagna la finale di Coppa Italia. Partita ricca di gol, emozioni e adrenalina. Doppio vantaggio del Como nel primo tempo: Baturina al 32' e poi ... gazzettadiparma.it L'Inter lo ha rifatto, due volte sotto 2-0 contro il Como e due rimonte pazzesche Cristian Chivu non ha dubbi: "Solo la pazza Inter può farlo" facebook 21.4.2026 Con Cristian Eugen #Chivu stasera dopo la rimonta in #InterComo. Da anni ci piace il concetto di 'pazza #Inter' anche per via dell'Inno e stasera lo è stata, ma la sua squadra (33 vittorie su 48 gare in tutte le competizioni) in realtà non è pazza, ma aff x.com