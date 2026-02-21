Chivu da record | è il primo allenatore nella storia dell’Inter ad aver…

Cristian Chivu ha raggiunto un traguardo storico con l’Inter, diventando il primo allenatore della squadra a vincere tre partite di fila all’esordio. La sua strategia tattica ha portato a successi convincenti contro avversari di livello e ha fatto crescere l’entusiasmo tra i tifosi. Chivu si è distinto per la capacità di motivare i giocatori e di leggere le partite in modo efficace. La sua presenza sulla panchina ha già lasciato un segno tangibile.

Chivu. Il lavoro di Cristian Chivu sulla panchina dell’ Inter continua a produrre numeri di altissimo livello. Secondo quanto evidenziato da La Gazzetta dello Sport, il tecnico nerazzurro ha già scritto una pagina di storia del club con un rendimento straordinario nelle prime uscite stagionali in campionato. L’allenatore, arrivato in estate, è infatti diventato il primo nella storia interista a vincere 20 delle prime 25 partite di Serie A. Un traguardo che certifica non solo la continuità di risultati, ma anche l’impatto immediato avuto sulla squadra fin dal suo insediamento. Chivu: un’impronta immediata sulla squadra.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it Leggi anche: Chivu Inter, l’investitura di Repubblica: «È davvero l’allenatore dell’Inter» Chivu, ipocrita come tutti gli altri: l’allenatore nella bufera dopo Inter-JuventusChivu ha fatto scalpore dopo l’episodio durante Inter-Juventus, accusando gli avversari di ipocrisia e di comportamenti poco leali. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Chivu e i numeri da record: ha superato gli storici big della panchina nerazzurra; Quando Spalletti allenava Chivu: chi c'era in campo in quella Roma; Chivu e l'Inter, unione da record; Inter a Lecce con una marcia da record in trasferta: numeri da scudetto, Chivu punta Mancini. Inter, Chivu da record in Serie A: primo allenatore nella storia del club aNumeri da urlo per l'allenatore romeno nell'inizio della sua avventura sulla panchina del club nerazzurro ... msn.com Verso Lecce-Inter, Chivu cambia ancora: uomini contati a centrocampoIn casa Inter è già vigilia di campionato. Domani alle 18 i nerazzurri giocheranno al ‘Via del Mare’, contro un Lecce reduce dalla pesante vittoria in casa del Cagliari. Chivu avrà gli uomini contati ... calciomercato.it Inter, Chivu da record in Serie A: primo allenatore nella storia del club a… x.com Il prossimo Derby d'Italia tra l' #Inter di Chivu e la #Juventus di Spalletti è già da record. San Siro si prepara a un nuovo sold out, garantendo al club nerazzurro un incasso stimato di circa 8 milioni di euro. Questo traguardo rappresenta il secondo incasso - facebook.com facebook