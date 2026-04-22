Dopo aver conquistato la finale di Coppa Italia grazie a una vittoria in rimonta contro il Como, l’Inter si prepara a inseguire il suo secondo trofeo stagionale. La squadra non festeggia un doppio titolo da un certo numero di anni, un risultato che manca ormai da tempo. La partita ha permesso ai nerazzurri di mettere in mostra determinazione e capacità di recupero, portandoli così più vicini all’obiettivo finale.

Dopo il successo in rimonta sul Como, l’Inter si è aggiudicata l’accesso alla finale di Coppa Italia. Con uno Scudetto ormai a un passo dalla matematica, Chivu può davvero iniziare ad assaporare l’idea del Double. Una stagione che sarebbe da incorniciare, soprattutto considerando che si tratta della sua prima vera esperienza alla guida di un club di alto livello. Se i suoi predecessori, Inzaghi e Conte, avevano comunque ottenuto ottimi risultati, Chivu alla sua prima annata potrebbe già raggiungere un traguardo che agli altri non è riuscito. L’ultima volta del Double. Se escludiamo la Supercoppa Italiana e ci soffermiamo solamente sulle tre competizioni principali (Scudetto, Coppa Italia e Champions LeagueEuropa League), nessuno negli ultimi anni è riuscito a centrare il Double.🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Chivu a caccia del Double: da quanto tempo non lo festeggia l’Inter?

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