Pagelle Inter Genoa | Dimarco è super bentornato Calhanoglu! Thuram delude

Nella partita tra Inter e Genoa valida per la 26ª giornata di Serie A, i protagonisti in campo sono stati valutati attraverso le pagelle. Dimarco ha ricevuto il massimo dei voti, mentre Calhanoglu è tornato in campo dopo un periodo di assenza. Thuram, invece, non ha convinto con la sua prestazione. La sfida si è disputata allo stadio di San Siro.

Mercato Inter, addio Sommer e dentro un centrale forte: spuntano due nomi dalla Serie A. Di Marzio svela i piani di Marotta Barella tra i partenti, l’Inter lo considera cedibile? Arriva la notizia sul futuro del centrocampista Mercato Inter, Moretto avverte sul futuro del giovane Stankovic: «L’Atletico Madrid è rimasto impressionato. Ecco l’intenzione dei nerazzurri.» Parma Inter Women, Vilhjalmsdottir all’ultimo respiro regala i tre punti alle nerazzurre! Inter Women Fiorentina 3-0: netta vittoria delle ragazze di Piovani. Il resoconto del match Youth League, Inter Betis 5-3: i nerazzurri vincono e si qualificano ai quarti di finale! Inter Juventus, la Curva Nord chiede un San Siro infuocato: «Domani serve un tifo devastante! Ogni interista allo stadio deve. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Pagelle Inter Genoa: Dimarco è super, bentornato Calhanoglu! Thuram delude Leggi anche: PAGELLE e TABELLINO Inter-Genoa 2-0: Dimarco pazzesco, Thuram floppa ancora. Ekuban impatta bene Leggi anche: Inter Napoli pagelle: Calhanoglu e Mkhitaryan i migliori. Delude la difesa Approfondimenti e contenuti su Pagelle Inter Genoa. Temi più discussi: Lecce-Inter 0-2, le pagelle e i voti: Dimarco brilla, innocuo Cheddira; Pagelle Inter, tutti i voti della vittoria di Lecce: faro Zielinski, Dimarco fa la differenza; Pagelle Inter: Mkhiratyan e Akanji cambi vincenti di Chivu, Esposito e Dimarco le solite certezze; Le pagelle di Lecce-Inter: Falcone para (quasi) tutto, Bastoni con personalità. Inter-Genoa 2-0, le pagelle: De Vrij convince (6,5), Dimarco solita perla (7,5). Mkhitaryan, colpi da campione (7)A San Siro, l'Inter vince ancora e allunga in testa alla classifica di Serie A. Battuto il Genoa per 2-0 grazie alle reti di Dimarco (31') e Calhanoglu (su rigore al 70'). I ... leggo.it PAGELLE e TABELLINO Inter-Genoa 2-0: Dimarco pazzesco, Thuram floppa ancora. Ekuban impatta beneTOP: Dimarco 8 – Ha messo la ciliegina a una stagione fin qui straordinaria. Tra gol e assist è il giocatore più determinante di questa Inter lanciatissima verso lo Scudetto. FLOP: Thuram 5 – Ancora ... calciomercato.it Il POST PARTITA di INTER-GENOA: ANALISI e PAGELLE. COLLEGAMENTO dallo STADIO youtube.com/watchv=fo-brK… x.com Le pagelle di Cremonese - Genoa: Messias e Malinovskyi, la classe al potere. Difesa attenta, attaccanti disinnescati di Claudio Baffico per Telenord BIJLOW 6: qualche buon intervento sia in porta, sia in uscita alta. Qualche brivido ad inizio ripresa per una par - facebook.com facebook