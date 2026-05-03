Trionfo a Istanbul | l’Italia del fioretto femminile vince la prova a squadre

Il fine settimana si conclude con una vittoria per la squadra italiana di fioretto femminile a Istanbul. Le atlete azzurre si sono imposte nella gara a squadre, ottenendo la medaglia d’oro. La stessa squadra aveva già ottenuto un risultato analogo con la rappresentativa maschile nel medesimo evento. La competizione si è svolta nel capoluogo turco, dove le italiane hanno superato le avversarie in finale.

Il fine settimana di Istanbul si chiude con un altro trionfo azzurro: l’Italia del fioretto femminile domina la prova a squadre e conquista la medaglia d’oro, bissando quello maschile. Il quartetto formato da Martina Favaretto, Arianna Errigo, Martina Batini e Anna Cristino sale sul gradino più alto del podio al termine di un match senza storia. L’Italia supera in finale la sorprendente Spagna con il netto punteggio di 45-27. Dopo un primo assalto perso da Errigo contro l’iberica Marino, la squadra azzurra ha subito preso il controllo della gara. Le fiorettiste italiane hanno allungato il vantaggio assalto dopo assalto, impedendo alle avversarie di rientrare in partita.🔗 Leggi su Sportface.it

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