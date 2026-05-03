Trieste ha raggiunto un traguardo importante in Europa grazie alla vendita di 25mila copie di un testo dedicato a Saba in Francia. La pubblicazione ha visto la firma di una prefazione realizzata da un noto editore francese, partner di un importante editore italiano. La diffusione di questo volume ha suscitato interesse nel pubblico e tra gli addetti ai lavori, portando alla ribalta la figura del poeta triestino nel paese transalpino.

? Cosa scoprirai Come ha fatto una città italiana a vendere 25mila copie in Francia?. Chi ha firmato la prefazione insieme al celebre editore Gallimard?. Cosa scoprirai nel legame tra la gastronomia e la scrittura di Saba?. Come influenzerà questo successo le piccole librerie indipendenti di Trieste?.? In Breve Volume da 25mila copie distribuito nelle librerie dell'Île-de-France.. Marie-Rose Guarnieri e Antoine Gallimard hanno firmato la prefazione.. Diego Marani, Francois Simon e Samuel Brussell hanno contribuito al testo.. Simone Volpato ha analizzato la figura psicologica di Umberto Saba.. Il 25 aprile scorso, la Fête de la librairie indépendante ha portato la letteratura triestina in Francia, Belgio e Svizzera francofona attraverso un volume speciale curato dall’associazione Verbes.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trieste conquista l’Europa: 25mila copie per celebrare Saba

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