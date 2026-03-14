Premio Saba | Valduga trionfa con Lacrimae Rerum a Trieste

A Trieste si è concluso il Premio Saba con la vittoria di Patrizia Valduga, che ha ricevuto il riconoscimento per la raccolta di poesie *Lacrimae Rerum*. La premiazione ha visto la partecipazione di diversi autori e si è svolta nel rispetto delle consuete modalità. La vittoria di Valduga rappresenta un momento importante per la scena letteraria del Nord-Est italiano.

La vittoria di Patrizia Valduga per la raccolta *Lacrimae Rerum* segna un momento significativo per la scena letteraria del Nord-Est italiano, confermando il ruolo centrale della poesia nel tessuto culturale regionale. Il riconoscimento, assegnato nell’ambito della sesta edizione del Premio Umberto Saba Poesia, si colloca in una cornice che unisce tradizione e attualità, con la cerimonia di premiazione prevista per il 21 marzo a Trieste. Questa scelta non è casuale ma riflette una volontà precisa di valorizzare le radici culturali del territorio attraverso l’eccellenza poetica contemporanea. Un premio come ponte tra generazioni e territori. La decisione della giuria ha posto l’accento sulla qualità intrinseca dell’opera vincitrice, pubblicata da Einaudi nel 2025. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Premio Saba: Valduga trionfa con Lacrimae Rerum a Trieste Articoli correlati Il Premio Umberto Saba alla poetessa Patrizia Valduga(Adnkronos) – Va alla poetessa Patrizia Valduga, per la raccolta "Lacrimae Rerum" (Einaudi, 2025), la 6a edizione del Premio Umberto Saba Poesia,... Fiction Rai, Can Yaman trionfa con Sandokan: premio e ascolti recordAscolti TV di venerdì 20 febbraio 2026: Rai1 e Canale5 dominano la serata, con il successo delle Olimpiadi e dei programmi di access prime time Caso... Contenuti e approfondimenti su Premio Saba Temi più discussi: Notizie - pordenonelegge; Patrizia Valduga vince il Premio Umberto Saba Poesia; Patrizia Valduga vince il Premio Umberto Saba Poesia; Patrizia Valduga vince il Premio Saba Poesia. Il Premio Umberto Saba alla poetessa Patrizia ValdugaVa alla poetessa Patrizia Valduga, per la raccolta 'Lacrimae Rerum' (Einaudi, 2025), la 6/a edizione del Premio Umberto Saba Poesia, promosso dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e dal Comune ... adnkronos.com Patrizia Valduga vince il Premio Umberto Saba Poesia(ANSA) - ROMA, 13 MAR - È la poetessa Patrizia Valduga con la raccolta Lacrimae Rerum (Einaudi), la vincitrice della sesta edizione del Premio Umberto Saba Poesia, promosso dalla Regione autonoma Friu ... msn.com Patrizia Valduga vince il Premio Umberto Saba Poesia. La premiazione il 21 marzo a Trieste #ANSA - facebook.com facebook