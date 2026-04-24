Forza Horizon 5 conquista PS5 | 5 milioni di copie vendute

Tra aprile e dicembre 2025, Forza Horizon 5 ha raggiunto le cinque milioni di copie vendute sulla console PlayStation 5. Il dato si riferisce alle vendite di questa versione del gioco, sviluppato da Virtuos Games, e conferma la strategia di Microsoft di distribuire il titolo su più piattaforme. La popolarità del gioco si evidenzia attraverso queste cifre, che rappresentano un risultato significativo nel periodo considerato.

? Cosa sapere Forza Horizon 5 vende 5 milioni di copie su PlayStation 5 tra aprile e dicembre 2025.. Il successo del port di Virtuos Games conferma la strategia multipiattaforma di Microsoft.. Oltre 5 milioni di copie di Forza Horizon 5 sono state vendute su PlayStation 5 tra aprile e dicembre 2025, secondo quanto rivelato dai co-sviluppatori Virtuos Games riguardo al successo del port su console Sony. I numeri emersi delineano un impatto commerciale straordinario per il titolo di Playground Games, che ha ottenuto un Metascore superiore a 90 sulla nuova piattaforma. Questo risultato conferma la validità della strategia multipiattaforma adottata da Microsoft, capace di portare uno dei suoi pilastri storici — originariamente nato per Xbox One, Xbox Series XS e PC — a dominare le classifiche europee.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Forza Horizon 5 conquista PS5: 5 milioni di copie vendute Notizie correlate Mario Kart World supera quota 14 milioni di copie vendute, 4,2 milioni per Donkey Kong BananzaNintendo ha superato la soglia dei 14 milioni di copie vendute per Mario Kart World, uno dei titoli più importanti della nuova generazione della... Mortal Kombat 1 domina i picchiaduro: 8 milioni di copie venduteIl titolo di NetherRealm Studios ha tagliato il traguardo degli 8 milioni di copie vendute, confermandosi il leader del mercato dei picchiaduro... Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Crimson Desert mantiene la vetta della classifica Steam, Forza Horizon 6 già sul podio. Forza Horizon 5 conquista anche il Giappone: voti eccellenti per il racing gameDopo essersi conquistata il titolo di gioco con il miglior lancio di sempre nella storia Xbox, la nuova produzione videoludica firmata da Playground Games conquista anche il Giappone. Nell'ultimo ... everyeye.it Forza Horizon 5 su PS5 sembra essere un successo clamorosoIl racing game Forza Horizon 5, fiore all'occhiello di Microsoft, sta conquistando rapidamente la community PlayStation dopo il suo debutto sulla console di Sony. In meno di 48 ore dal lancio ... tomshw.it