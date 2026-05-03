Nella giornata di oggi, lungo la strada comunale 704 che collega Tribiano a Mulazzano, un incidente ha causato la morte di due giovani. Un ragazzo di 25 anni e una ragazza di 24 anni, erano a bordo di uno scooter quando hanno perso il controllo e si sono schiantati contro un palo di cemento. Entrambi sono deceduti sul colpo.

Tribiano (Milano) – 3 maggio 2026 – Usciti di strada con lo scooter, un ragazzo di 25 anni e una ragazza di 24 sono morti oggi, domenica 3 maggio, lungo la strada comunale 704 che collega Tribiano a Mulazzano, a Sud di Milano. A notare la moto, finita in un fossato a bordo strada coi due corpi riversi poco distante, sono stati, alle 7.45 di stamattina, alcuni passanti. L'incidente, in realtà, risalirebbe a diverse ore prima dell'avvistamento e sarebbe avvenuto durante la notte. Le vittime. Le vittime sono Sarah Ernani, nata a Vizzolo Predabissi e residente a Salerano sul Lambro (Lodi), che avrebbe compiuto 25 anni a ottobre, e Alexandru Viorel Ikoim, di origini romene, residente a Tribiano, che avrebbe compiuto 26 anni il prossimo 28 maggio.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Tribiano, moto contro un palo di cemento: morti un ragazzo e una ragazza di 25 e 24 anni

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