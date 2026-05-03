Auto esce di strada a Tribiano nel Milanese | morti due giovani di 24 e 25 anni
Questa mattina, lungo la Strada Comunale 704 a Tribiano, nel Milanese, un'auto è uscita di strada. A seguito dell’incidente, sono deceduti due giovani, uno di 24 anni e l’altro di 25. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi e i controlli. Al momento, non ci sono altre informazioni disponibili sui dettagli dell’incidente.
Secondo le prime informazioni un'auto questa mattina sarebbe uscita di strada lungo la Strada Comunale 704 a Tribiano, nel Milanese. Due giovani di 24 e 25 anni sono morti.🔗 Leggi su Fanpage.it
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