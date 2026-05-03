Tribano | parte l’ostello Karma per il turismo lento tra i Colli

È stato aperto un nuovo ostello nel comune di Tribano, chiamato Karma, dedicato al turismo lento tra i Colli. La struttura offre 24 posti letto destinati a chi desidera esplorare le aree circostanti con un ritmo tranquillo. La gestione è affidata a un’azienda locale, che si occupa di accoglienza e servizi per i visitatori. La presenza dell’ostello si inserisce in un progetto di sviluppo turistico nella zona.

? Cosa scoprirai Come cambierà l'economia locale con la gestione di una realtà del posto?. Dove si troveranno esattamente i 24 posti letto per i viaggiatori?. Perché l'ex scuola elementare è stata scelta per questo nuovo progetto?. Chi gestirà concretamente i flussi di cicloturisti tra i Colli Euganei?.? In Breve Struttura con 24 posti letto divisi in tre camerate da otto persone.. Progetto finanziato tramite fondi PNRR per l'iniziativa Piccoli Borghi.. Sede operativa presso l'ex scuola elementare di Palazzo Brazolo.. Obiettivo integrazione con percorsi turistici tra Colli Euganei e Monselice.. La gestione dell’ostello comunale di Tribano è stata ufficialmente affidata alla realtà locale Karma, che inizierà subito le proprie attività presso l’ex scuola elementare di Palazzo Brazolo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tribano: parte l’ostello Karma per il turismo lento tra i Colli Notizie correlate Tribano, assegnata la gestione del nuovo ostello comunaleÈ stata ufficialmente assegnata la gestione del nuovo ostello comunale di Tribano, una struttura da 24 posti letto ricavata dall'ex scuola elementare... Cicloturismo sui Monti Sibillini. Turismo lento in giro tra i borghiUn progetto dedicato al turismo lento, ai borghi dell’entroterra, alla voglia di vivere esperienze a contatto con la natura, ammirando i paesaggi,... Approfondimenti e contenuti Si parla di: Tribano, assegnata la gestione del nuovo ostello comunale; Tribano inaugura una nuova struttura ricettiva: affidata la gestione del nuovo ostello comunale. Tribano, assegnata la gestione del nuovo ostello comunaleLa struttura da 24 posti letto, divisi in camerate da 8 posti ciascuna, è stata affidata a Karma, giovane realtà imprenditoriale del territorio. Il primo cittadino Cavazzana: «Un'opera resa possibile ... padovaoggi.it