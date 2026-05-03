Tribano assegnata la gestione del nuovo ostello comunale

A Tribano è stata ufficialmente affidata la gestione del nuovo ostello comunale, situato nell’ex scuola elementare di Palazzo Brazolo. La struttura può ospitare fino a 24 persone ed è stata recentemente ristrutturata. La decisione riguarda l’affidamento dell’incarico a una società specializzata nel settore dell’ospitalità, che si occuperà della gestione e della manutenzione dell’edificio. La struttura è destinata a offrire alloggi temporanei ai visitatori della zona.

È stata ufficialmente assegnata la gestione del nuovo ostello comunale di Tribano, una struttura da 24 posti letto ricavata dall'ex scuola elementare di Palazzo Brazolo.Ad aggiudicarsi il bando è “Karma”, giovane impresa con sede proprio a Tribano, che avvierà immediatamente le attività.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate All'asta la concessione per l'ostello Dante, ma in Consiglio comunale è scontro aperto fra sindaco e AncisiIl Comune di Ravenna mette all'asta in concessione d'uso per 25 anni l'ex ostello Dante di via Nicolodi, in Darsena. Risoluzione del contratto per la gestione della Piscina Comunale a Castiglion FiorentinoArezzo, 21 marzo 2026 – Risoluzione del contratto per la gestione della Piscina Comunale L’Amministrazione Comunale comunica di aver proceduto alla...