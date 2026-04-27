Restauro per la colonna decapitata di piazza del Comune

Il Comune di Viterbo ha affidato i lavori per il restauro conservativo di una colonna in peperino che si trova all’ingresso del cortile di palazzo dei Priori. La colonna, che era stata danneggiata, sarà sottoposta a interventi di recupero. L’intervento mira a riportare in condizioni originali la struttura, che si presenta “decapitata” e priva delle parti superiori. I lavori sono stati ufficialmente incaricati dall’amministrazione comunale.

Il Comune di Viterbo ha formalizzato l'affidamento dei lavori per il restauro conservativo della colonna in peperino situata all'ingresso del cortile di palazzo dei Priori. Il blocco in pietra era stato danneggiato il 15 febbraio 2024 quando un camion, agganciando accidentalmente la catena di.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Bus contro la colonna tra via Farini e piazza Cavour: “Pronto alla diffida per il Comune” La statua decapitata della Madonna delle Rose torna a splendere grazie al restauro di due artigiani toscaniUn raggio di luce e solidarietà capace di cancellare l'amarezza per un gesto inqualificabile. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Restauro per la colonna decapitata di piazza del Comune; Restauro monumenti: affidati i servizi tecnici per le colonne di Ravenna; Una casa in Val di Fiemme riscrive il vivere alpino con un restauro contemporaneo su misura; Pozzallo. Riprendono i lavori di restauro della Torre Cabrera. Scritta sulla colonna della basilica di Saccargia, al via il restauroAl via il restauro alla basilica di Saccargia per rimuovere la scritta comparsa sulla colonna e ripristinare il decoro originario. sassarioggi.it A Milano restaurata la Colonna dedicata a Santa Maria MaddalenaA Milano viene riconsegnata alla città, dopo un restauro, la Colonna dedicata a Santa Maria Maddalena in piazza Ernesto de Angeli. Il restauro conservativo, coadiuvato da una serie di indagini ... ansa.it Un tesoro da salvare: Monteforte Cilento approva il restauro delle cappelle di San Donato e della Madonna dell'Aiuto. Un investimento da oltre 760.000 euro per proteggere la storia e il territorio. Scopri i dettagli del progetto esecutivo nell'articolo. - facebook.com facebook