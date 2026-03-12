Amouage a Roma | il santuario del profumo apre in Piazza San

Amouage, la storica maison omanita di profumi fondata nel 1983, apre a Roma la sua prima boutique monomarca in Piazza San Lorenzo in Lucina. La nuova sede si trova nel cuore della città e rappresenta un punto di riferimento per gli appassionati di fragranze di alta gamma. La boutique offre una selezione esclusiva di profumi e prodotti correlati.

Amouage, storica maison di profumeria omanita fondata nel 1983, inaugura la sua prima boutique monomarca a Roma in Piazza San Lorenzo in Lucina. Lo spazio nasce dalla collaborazione con Olfattorio bar à parfums e si presenta inizialmente come un progetto temporaneo per poi diventare permanente nei prossimi mesi. La scelta della capitale italiana non è casuale ma inserisce il brand in una strategia di espansione globale che include già destinazioni come Seoul e New York. L’ambiente interno riprende l’estetica del deserto omanita con materiali come pietra, legno e sughero, creando un dialogo tra tradizione araba e storia romana. All’interno saranno esposte le collezioni principali, inclusi i nuovi concentrati della linea Essences – Act II. 🔗 Leggi su Ameve.eu

