Trento vince a Udine e resta in corsa | Sassari retrocede in A2

Trento ha ottenuto una vittoria in trasferta a Udine, mantenendo vive le speranze di qualificazione ai playoff. La sconfitta di Sassari ha invece determinato ufficialmente il suo ritorno in Serie A2. La partita tra Trento e Varese è ancora aperta, con alcune possibilità di passaggio senza dover battere gli avversari. La retrocessione del Banco Sardegna è stata ufficializzata dopo i risultati delle ultime giornate.

? Cosa scoprirai Come può Trento blindare il pass senza battere Varese?. Chi ha sancito matematicamente la retrocessione del Banco Sardegna?. Quali squadre rischiano ora il sesto posto in classifica?. Perché la sconfitta di Brescia complica la lotta per il secondo posto?.? In Breve Bendzius segna 16 punti, Dawkins e Stewart 15 ciascuno nella vittoria di Trento.. Niang realizza 16 punti e Pajola 12 per il primato della Virtus Bologna.. Barford segna 16 punti nella sconfitta della Guerri contro la Unahotels a Reggio Emilia.. Shields e Bolmaro contribuiscono alla vittoria dell'Olimpia Milano contro Trieste per 86-78.. La Dolomiti Energia ha superato il campo di Udine con un punteggio di 69-76, mantenendo accesa la competizione per i playoff dopo il riposo della squadra di Varese.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Trento vince a Udine e resta in corsa: Sassari retrocede in A2 Notizie correlate Basket, successi casalinghi per Virtus Bologna e Olimpia Milano in Serie A. Brescia ko a Tortona, Sassari retrocede in A2Penultima giornata di regular season 2025-2026 per la Serie A di basket disputata interamente quest’oggi, con tutte e sette le partite completate da... La Virtus chiude prima, Sassari in A2. Milano raggiunge Brescia, ko a Tortona: corsa playoff apertaI primi due verdetti del campionato 2025-26 son la retrocessione di Sassari in Serie A2 e il primo posto sicuro della Virtus Bologna. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Apu Udine-Trento, la presentazione dell’assistant coach Pomes; Udine regola Cantù e spera nei playoff. Napoli ribalta Trento grazie a un super terzo quarto; Ultima corsa playoff: Trento si gioca tutto a Udine; Le dichiarazioni di Bayehe e Dusmet in vista della sfida contro Udine. Trento tiene aperta la corsa playoff della Openjobmetis; Sassari retrocede in A2Nel turno di riposo di Varese la Dolomiti Energia passa a Udine e tiene in bilico la qualificazione. La Virtus vince la regular season e spinge giù il Banco Sardegna ... varesenews.it Ultima corsa playoff: Trento si gioca tutto a UdineMancano due giornate al termine della regular season e la Dolomiti Energia Trentino si prepara a giocarsi le ultime chance playoff: i bianconeri saranno impegnati prima nella trasferta di Udine e poi, ... ladigetto.it L’Apu Udine chiude la sua stagione in casa: vince Trento 69-76 al PalaCarnera Credifriuli #TuttoUdinese #ApuUdine #Trento - facebook.com facebook