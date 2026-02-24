Il festival letterario ’Una montagna di libri’ ritorna dopo il successo dello scorso anno, che ha attirato oltre 30 autori e un pubblico numeroso. La causa di questa ripresa risiede nell’interesse crescente verso eventi culturali dedicati ai libri e alla letteratura locale. Quest’anno, l’organizzazione ha previsto incontri, presentazioni e laboratori rivolti a lettori di tutte le età. La manifestazione si svolgerà nel centro di Monzuno, con numerose attività programmate per i prossimi giorni.

Dopo l’ottimo riscontro dello scorso anno (foto a destra), con oltre 30 partecipanti da tutta Italia e una grande partecipazione di pubblico, prende il via la seconda edizione del Festival letterario ’Una montagna di libri’, promosso dal Comune di Monzuno, Gruppo di Studi Savena Setta Sambro e Associazione L’Agorà di Lavagna. L’iniziativa è nata per dare spazio a nuove voci, valorizzare la scrittura come forma d’espressione e promuovere la cultura del racconto e della poesia. Il titolo del concorso letterario e della giornata che vedrà la partecipazione di scrittori e poeti è: ’In viaggio.’. Chiunque abbia compiuto la maggiore età è invitato a cimentarsi nella scrittura di un racconto della lunghezza massima di 10mila battute, o nella composizione di tre poesie coerenti all’argomento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Grimaldi Lines, torna la nave dei libri: ad aprile il viaggio letterario verso BarcellonaDal 21 al 25 aprile, la nave di Grimaldi Lines partirà di nuovo da Civitavecchia con a bordo un viaggio tra i libri verso Barcellona.

Leggi anche: Parco delle Madonie, presentato ufficialmente il concorso letterario “Una montagna di storie"

BENTORNATI A TRENTACAPRE. Morto un Papa se ne fa un altro

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Torna il festival letterario ’Una montagna di libri’; Dronero, dal 16 al 22 marzo torna il Festival letterario Ponte del Dialogo; Festival letterari, premi e fiere del libro 2026: il calendario; Torna al teatro Odeon di Vienna il Festival di letteratura italiana - Aise.it.

Torna il festival letterario «Una montagna di libri»I racconti vanno inviati entro la fine di agosto. In ottobre le premiazioni. msn.com

Dronero, torna il Festival letterario Ponte del Dialogo tra scrittori, storia e societàDronero, torna il Festival letterario Ponte del Dialogo tra scrittori, storia e società: l''appuntamento è in programma dal 16 al 22 marzo 2026 ... ideawebtv.it

Anche quest'anno torna #Sanremo2026 accessibile! Potete seguire le cinque serate del Festival: in TV con sottotitoli alla pagina 777 di Televideo e audiodescrizione sul canale audio dedicato Su RaiPlay con LIS e sottotitoli in chiaro, in diretta e on d - facebook.com facebook

Torna #Sanremo2026 accessibile! Seguite il Festival: in TV con sottotitoli alla pagina 777 di Televideo e audiodescrizione sul canale audio dedicato Su RaiPlay con LIS e sottotitoli “Sanremo 2026 - Il giorno dopo...dettagli e curiosità” dal 25 febbraio su x.com