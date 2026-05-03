Trentadue famiglie fuori casa La fuga di gas riparata nella notte

Da ilgiorno.it 3 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte tra aprile e maggio, le squadre di vigili del fuoco, Rete gas ed Enel hanno lavorato fino alle due e mezza per individuare e riparare una perdita di gas. L’intervento ha coinvolto trentadue famiglie che si sono ritrovate senza casa a causa della fuoriuscita. Le operazioni sono state svolte senza interruzioni fino al completo ripristino della situazione.

Sono andati avanti fino alle due e mezza della notte del primo maggio i lavori dei vigili del fuoco e degli operai di Rete gas ed Enel per arrivare a rintracciare la grossa perdita di gas e ripararla. A quell’ora la rottura è stata finalmente trovata e sistemata e all’alba è cominciato il tam tam per avvisare le 32 famiglie che giovedì sera hanno dovuto trovarsi un alloggio per la notte e che avrebbero potuto cominciare a rientrare. La corrente elettrica nei due caseggiati di via Indipendenza n. 48 è stata ripristinata intorno alle 5, mentre poco dopo le 7 la polizia locale ha chiamato le 32 famiglie avvertendo che tutto era tornato a posto e sicuro.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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