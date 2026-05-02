paura nella notte auto contro un muro e fuga di gas a san casciano

Nella notte a San Casciano in Val di Pesa si è verificato un incidente stradale in cui un'auto ha tamponato un muro. Dopo l'impatto, il conducente si è allontanato, lasciando il veicolo sul luogo. Durante le operazioni di soccorso, i vigili del fuoco hanno rilevato una fuga di gas proveniente dalla vettura. Sul posto sono intervenuti anche i servizi di emergenza per gestire la situazione.

San Casciano in Val di Pesa (Firenze), 2 maggio 2026 – Intervento dei vigili del fuoco nella notte per un incidente stradale nel comune di San Casciano in Val di Pesa. L’allarme è scattato poco prima dell’una di notte in via Treggiaia, nella frazione della Romola, dove un’auto è finita contro un muro dopo aver perso il controllo. Nell’impatto, il veicolo ha tranciato alcune tubazioni del gas per poi ribaltarsi, tanto da rendere necessario un intervento urgente per evitare ulteriori rischi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di San Casciano in Val di Pesa, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area, sia per la perdita di gas sia per il veicolo, un’auto ibrida.🔗 Leggi su Lanazione.it

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