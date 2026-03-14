Schianto all' alba sulla Provinciale | incastrato tra le lamiere arriva l' elisoccorso

All'alba di sabato, sulla Provinciale, si è verificato uno schianto tra due veicoli. Un automobilista è rimasto intrappolato tra le lamiere e ha richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco per essere liberato. Sul posto è arrivato anche un elicottero per soccorrere l'automobilista ferito. I dettagli sulla dinamica dell'incidente non sono ancora stati resi noti.

Il violento scontro poco prima delle 7 sulla SP 83: i Vigili del Fuoco hanno dovuto tagliare l'abitacolo per liberare un automobilista. Traffico e disagi lungo la strada È stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco per liberare un automobilista rimasto intrappolato nell'abitacolo della propria vettura a seguito di un violento scontro avvenuto all'alba di sabato. L'allarme è scattato alle 6:40 lungo la strada provinciale 83, nel tratto che collega Castiglione delle Stiviere a via Mantova, nei pressi del centro commerciale. La gravità della situazione ha spinto la centrale operativa a far decollare anche l'elisoccorso da Brescia, che ha affiancato le equipe dell'automedica e dell'ambulanza del Soccorso Azzurro già presenti sul posto. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it Articoli correlati Schianto all’alba a Graffignana: tre persone intrappolate tra le lamiere delle autoGraffignana (Lodi), 20 dicembre 2020 – Incidente stradale di prima mattina, tre persone rimangono intrappolate negli abitacoli e la provinciale resta... Prima lo schianto poi l'auto si ribalta su un fianco: automobilista incastrato tra le lamiereMARZOCCA - Un uomo è rimasto ferito nel tardo pomeriggio di oggi in seguito a un incidente stradale avvenuto in via Maratea, a Marzocca di Senigallia. Altri aggiornamenti su Schianto all'alba sulla Provinciale... Temi più discussi: Schianto all'alba alla periferia di Porto Torres, due feriti; Incidente in tangenziale tra Torino e Collegno, un morto e un ferito: Circolazione bloccata; Ancora un incidente con un cinghiale: schianto all'alba nel Materano; Schianto all’alba, muore per un tamponamento dopo un guasto all’auto sulla Tangenziale Nord. Schianto all’alba tra auto e mezzo spazzatrice: morto un uomo di 55 anniVillar Dora, lo scontro poco prima delle 7 in via Cumine. Un’altra persona ferita e portata all’ospedale di Rivoli ... giornalelavoce.it Villar Dora, schianto frontale all’alba tra auto e mezzo Acsel: morto un 55enneIncidente mortale a Villar Dora all’alba del 13 marzo 2026: scontro frontale tra una Fiat Panda e un mezzo Acsel, morto un uomo di 55 anni. torinofree.it Due uomini sulla cinquantina hanno perso la vita all’alba in un violento incidente sulla via Pontina ad Aprilia. Tra le vittime Antonio Esposito, camionista di Genzano: il suo tir avrebbe sfondato il guardrail invadendo la corsia opposta. Nello schianto coinvolta u - facebook.com facebook Monserrato, schianto in via San Fulgenzio: motociclista al Brotzu con fratture a gambe, braccia e bacino x.com