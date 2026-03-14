Schianto all' alba sulla Provinciale | incastrato tra le lamiere arriva l' elisoccorso

Da bresciatoday.it 14 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

All'alba di sabato, sulla Provinciale, si è verificato uno schianto tra due veicoli. Un automobilista è rimasto intrappolato tra le lamiere e ha richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco per essere liberato. Sul posto è arrivato anche un elicottero per soccorrere l'automobilista ferito. I dettagli sulla dinamica dell'incidente non sono ancora stati resi noti.

Il violento scontro poco prima delle 7 sulla SP 83: i Vigili del Fuoco hanno dovuto tagliare l'abitacolo per liberare un automobilista. Traffico e disagi lungo la strada È stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco per liberare un automobilista rimasto intrappolato nell'abitacolo della propria vettura a seguito di un violento scontro avvenuto all'alba di sabato. L'allarme è scattato alle 6:40 lungo la strada provinciale 83, nel tratto che collega Castiglione delle Stiviere a via Mantova, nei pressi del centro commerciale. La gravità della situazione ha spinto la centrale operativa a far decollare anche l'elisoccorso da Brescia, che ha affiancato le equipe dell'automedica e dell'ambulanza del Soccorso Azzurro già presenti sul posto. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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