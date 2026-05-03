Arezzo | incidente stradale all’alba sulla Tiberina Feriti due giovani uno è grave

All'alba di oggi, 3 maggio 2026, si è verificato un incidente stradale sulla strada Tiberina nel territorio di Pieve Santo Stefano, provincia di Arezzo. Due giovani sono rimasti feriti nell’incidente, uno dei quali in condizioni ritenute gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell’incidente.

AREZZO – Incidente stradale in provincia di Arezzo all’alba di oggi, 3 maggio 2026. E’ accaduto lungo la strada Tiberina nel territorio di Pieve Santo Stefano. Coinvolta una sola auto a bordo della quale viaggiavano un 23enne e un uomo di 34 anni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi e la ricostruzione della dinamica e i mezzi di soccorso della Croce Rossa di Sansepolcro e della Misericordia di Anghiari. Il giovane di 23 anni è stato portato in ambulanza all’ospedale di Arezzo, dove è arrivato in codice 2. Più gravi le ferite del 34enne che è stato trasportato in codice 3 con l’elisoccorso Pegaso al policlinico di Santa Maria alle Scotte di Siena.🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Arezzo: incidente stradale all’alba sulla Tiberina. Feriti due giovani, uno è grave Notizie correlate Incidente sulla Tiberina a Pieve Santo Stefano: due feriti, uno grave trasferito in elicotteroIntervento nelle prime ore del mattino lungo la strada provinciale Tiberina, nel territorio di Pieve Santo Stefano, dove alle 06:00 è stato attivato... Incidente d’auto all’alba, donna finisce in una scarpata: 4 feriti sulla Gubbio- Pian d’Assino, uno è graveUna donna di 58 anni è stata estratta dalle lamiere della sua auto dopo un grave incidente avvenuto all'alba di questa mattina sulla SS 219 Gubbio-... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Pedone travolto da un mezzo pesante: grave 42enne; Pauroso scontro in A1, camion perde il carico che travolge auto nell’altra carreggiata; Incidente stradale nell'Aretino, un morto e un ferito grave; Incidente: auto perde il controllo e si ribalta. Arezzo: incidente stradale all’alba sulla Tiberina. Feriti due giovani, uno è graveIncidente stradale in provincia di Arezzo all'alba di oggi, 3 maggio 2026. E' accaduto lungo la strada Tiberina nel territorio di Pieve Santo Stefano. Coinvolta una sola auto a bordo della quale viagg ... firenzepost.it Incidente d'auto all'alba lungo la Tiberina: due feriti, un 34enne trasferito a Siena con l'elisoccorsoDue feriti in un incidente d'auto avvenuto all'alba di domenica 3 maggio lungo la Tiberina a Pieve Santo Stefano. Un 23enne è stato trasferito in ambulanza in codice 2 all'ospedale di Arezzo; un 34enn ... corrierediarezzo.it Arezzo, bimba di 8 mesi ustionata con l’acqua bollente x.com Big Bench#456 LORO CIUFFENNA Arezzo. - facebook.com facebook