Incubo sulla nave da crociera | focolaio misterioso ci sono vittime

Una nave da crociera in viaggio nell’Atlantico sta affrontando un focolaio di sindrome respiratoria acuta. La nave, che percorre la rotta tra Ushuaia e Capo Verde, ha registrato diverse persone colpite dal malore e alcune vittime. L’incidente ha suscitato preoccupazioni tra le autorità e i passeggeri a bordo. La situazione resta sotto controllo mentre si attendono aggiornamenti ufficiali sulle condizioni dei malati.

Un grave focolaio di sindrome respiratoria acuta si è sviluppato a bordo della nave da crociera MV Hondius, in navigazione nell’Atlantico lungo la rotta da Ushuaia, in Argentina, a Capo Verde. Il bilancio, secondo quanto riferito dal ministero della Salute sudafricano, è pesantissimo: due passeggeri sono morti e un terzo è ricoverato in terapia intensiva in un ospedale di Johannesburg. La vicenda è ora al centro di verifiche sanitarie internazionali. Il caso più recente riguarda un cittadino britannico di 69 anni, evacuato dalla nave e poi trasferito in Sudafrica, dove è risultato positivo all’ hantavirus. Si tratta di una famiglia di virus che può provocare malattie gravi, comprese forme respiratorie severe e febbri emorragiche.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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