L'Organizzazione mondiale della sanità ha confermato la morte di tre persone a causa di un'epidemia di hantavirus a bordo di una nave da crociera. La nave MV Hondius stava percorrendo la rotta da Ushuaia, in Argentina, verso Capo Verde, quando sono stati segnalati i primi casi di infezione respiratoria. La situazione ha portato all'attivazione di misure di emergenza da parte delle autorità sanitarie.

Un'epidemia di hantavirus ha colpito la nave MV Hondius durante la traversata da Ushuaia, in Argentina, verso Capo Verde. Un quarto passeggero è stato trasferito in terapia intensiva in Sudafrica. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato di essere impegnata nelle indagini Un’epidemia di infezione respiratoria acutaa bordo di unanave da crocieranell’Atlantico ha provocatotre mortie il ricovero in terapia intensiva di un’altra persona inSudafrica. A darne notizia è stato il ministero della Salute sudafricano, spiegando che l’epidemia ha colpito la naveMV Hondiusin viaggio da Ushuaia, in Argentina, versoCapo Verde. “Delle sei persone colpite,tre sono decedute e una è attualmente ricoverata“, ha dichiarato l’Oms.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Epidemia infezione respiratoria su nave da crociera: Oms conferma 3 morti

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