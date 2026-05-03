Travolto mentre fa footing uomo di 67 anni finisce in ospedale in codice rosso

Un uomo di 67 anni è stato investito da un’auto mentre faceva footing e si trova ora in ospedale in codice rosso. L’incidente è avvenuto questa mattina mentre l’uomo stava svolgendo attività sportiva, senza che ci siano ulteriori dettagli sulla dinamica. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per i rilievi del caso.

LECCE – Stava dedicando alcune ore della mattinata all’attività sportiva, quando è stato travolto all’improvviso da un’autovettura. È successo questa mattina a Lecce, nel quartiere Stadio.Intorno alle 11,15, in via Martino Marinosci, un uomo di 67 anni è stato investito mentre faceva footing.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Pedone investito: è grave. Travolto da un’auto, trasferito all’ospedale in codice rossoViareggio, 21 aprile 2026 – Paura a Viareggio e apprensione per un pedone adesso grave in ospedale. Ciclista travolto da un’auto: volo sull’asfalto e corsa in ospedale in codice rossoGrave incidente nella serata di giovedì 16 aprile 2026 a Mozzate, dove un uomo in sella alla sua bicicletta è stato investito da un’auto lungo via...