Referendum Travaglio sul Nove | Se vince il no? Governo non cadrà Meloni sarà indebolita E avverte il centrosinistra

Marco Travaglio afferma che una vittoria del no al referendum non farà cadere il governo, ma indebolirà la premiére Meloni. Spiega che la sconfitta potrebbe creare attriti all’interno dell’esecutivo, con malumori tra i membri. Il giornalista sottolinea che le conseguenze si estenderanno oltre la politica di governo, coinvolgendo anche il centrosinistra. La campagna elettorale si concentra sui possibili effetti di una futura vittoria del no, che potrebbe influenzare l’attuale equilibrio politico.

In caso di sconfitta al Referendum? “C’è in gioco qualcosa di più di una cosa di governo. Certo se perdono l’esecutivo dovrà guardarsi in casa perché io credo che anche in casa governo ci siano malumori rispetto a questa gestione. Uno si aspetta sempre che lì dentro si annidi qualche liberale. Perché va bene difendere le banche, ma scambiare le banche con Montesquieu .”. Così Pierluigi Bersani, sentito a margine di un evento allo Spin Time di Roma, commenta ad Accordi&Disaccordi, il talk condotto da Luca Sommi ogni sabato sul Nove, l’ipotesi di una sconfitta del fronte del Sì al prossimo Referendum sulla Giustizia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Leggi anche: Conte avverte Meloni: “Governo cade se perde il referendum”. Poi spiazza il Pd: “Siamo diversi”

