Trattori obsoleti | 100 morti l’anno Federacma chiede nuovi controlli

Ogni anno, circa cento persone perdono la vita a causa di trattori obsoleti utilizzati nei campi agricoli. La Federazione dei costruttori di macchine agricole ha richiesto nuovi controlli e aggiornamenti normativi per prevenire questi incidenti. Nonostante le richieste, le leggi sulla sicurezza non vengono applicate regolarmente nelle aree rurali, lasciando molte attrezzature vecchie e rischiose in uso. La questione solleva preoccupazioni sulla sicurezza degli operatori e sui danni economici causati da macchinari non adeguati.

? Cosa scoprirai Come possono i vecchi trattori causare un miliardo di danni l'anno?. Perché le lla sicurezza non arrivano mai nei campi?. Chi dovrebbe finanziare il piano di rottamazione per i piccoli agricoltori?. Come funzionerà la nuova rete di officine per i controlli?.? In Breve Costi sociali per la collettività pari a un miliardo di euro ogni anno.. Piano finanziario da 350 milioni di euro tra il 2027 e il 2031.. Proposta di 70 milioni annui per la rottamazione dei mezzi obsoleti.. Slittamento triennale richiesto per formare ispettori e adeguare le officine.. Oltre 100 persone perdono la vita ogni anno tra i campi a causa di trattori obsoleti e privi di protezioni, secondo i dati della Federacma presentati durante un convegno all’Accademia dei Georgofili di Firenze.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Trattori obsoleti: 100 morti l’anno, Federacma chiede nuovi controlli Notizie correlate Scuole nel mirino: oltre 100 bambini morti in Iran, Save the Children chiede protezione immediata per i minori e stop agli attacchi alle infrastrutture civiliL'escalation di violenza in Medio Oriente e nella regione circostante ha prodotto conseguenze drammatiche sulla popolazione civile. FVG, i sindacati in piazza: tra trattori e memoria per i nuovi diritti? Cosa sapere Cgil, Cisl e Uil mobilitano le piazze in Friuli Venezia Giulia questo primo maggio.