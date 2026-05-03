Trasporti efficienti e grandi opere l' assessore Piemontese prepara la svolta | Ecco come cambieremo la Puglia

L'assessore Raffaele Piemontese, membro della Giunta regionale pugliese guidata da Antonio Decaro, si prepara a un cambiamento nelle politiche di trasporto e grandi infrastrutture nella regione. Con un passato di esperienze nel governo locale, Piemontese ha annunciato piani specifici per migliorare l'efficienza dei servizi di trasporto e realizzare nuove opere pubbliche. La sua attività si inserisce in un quadro di rinnovamento delle strategie amministrative regionali.

Nella Giunta regionale pugliese guidata da Antonio Decaro occupa un ruolo cruciale: l'assessore Raffaele Piemontese è uno degli alfieri del nuovo corso, nonostante abbia alle sue spalle già esperienze nell'ambito del governo locale. Ha ricevuto le deleghe alle Infrastrutture per la mobilità, ai.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Data center più efficienti, la svolta arriva da un nuovo chipCon l’aumento costante del consumo energetico nei data center, i ricercatori dell’University of California San Diego hanno sviluppato un nuovo tipo... Gasolio oltre i 2 euro: l’Unatras prepara la difesa per i trasportiIl settore della logistica su gomma si trova oggi davanti a un bivio decisivo: l’Unatras ha infatti convocato il proprio Comitato esecutivo per il... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Trasporti efficienti e grandi opere, l'assessore Piemontese prepara la svolta: Ecco come cambieremo la Puglia; Brescia, la città che si muove; RailEvo, svelato oggi a Trento il prototipo di taxi ferroviario autonomo; Trasporto pubblico: il gruppo Arriva acquisirà l'80% di La Linea. Fico, vogliamo un sistema dei trasporti pubblici più efficienteOggi è ripartita la Consulta Regionale della Mobilità. Un luogo di confronto vero, che vogliamo far vivere con continuità e partecipazione. (ANSA) ... ansa.it Turismo invernale in Puglia: i grandi eventi trainano le presenze, ma il nodo infrastrutture frena la crescitaLa Puglia attrae anche a Natale. E tanta gente in più potrebbe accogliere grazie a trasporti ancora migliori e più convenienti. Festival, concerti, appuntamenti culturali di ogni genere organizzati ... quotidianodipuglia.it SERLUCA é il tuo partner di fiducia per: Traslochi e trasporti efficienti, sgomberi e demolizioni eseguiti con cura, smaltimento certificato di rifiuti pericolosi e non, e pratico noleggio di cassoni scarrabili: un servizio completo e affidabile per ogni intervento. #trasl - facebook.com facebook