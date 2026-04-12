Gasolio oltre i 2 euro | l’Unatras prepara la difesa per i trasporti

Il settore dei trasporti su strada si trova ad affrontare un aumento dei costi legato al prezzo del gasolio, che ha superato i 2 euro al litro. Unatras, l’associazione di categoria, sta preparando una risposta per tutelare le imprese coinvolte. La questione riguarda soprattutto le ripercussioni sui costi operativi e sulla sostenibilità delle attività di trasporto, in un momento in cui la situazione economica generale resta complessa.

Il settore della logistica su gomma si trova oggi davanti a un bivio decisivo: l’Unatras ha infatti convocato il proprio Comitato esecutivo per il prossimo 17 aprile a Roma, con l’obiettivo di definire le misure di autotutela necessarie a fronte dell’impossibilità di sostenere i costi del carburante. La decisione arriva mentre il prezzo del gasolio supera stabilmente la soglia dei 2 euro al litro, con valori che toccano i 2,04 euro sulla rete ordinaria e picchi ancora più elevati nelle aree autostradali, colpendo duramente anche il territorio del Piceno. L’impatto economico sui trasporti e la richiesta di interventi urgenti. Le dinamiche attuali del mercato energetico stanno prosciugando la liquidità delle aziende di trasporto, portando molte realtà a operare in perdita.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Gasolio oltre i 2 euro: l’Unatras prepara la difesa per i trasporti Leggi anche: Gasolio, Unatras: “L’Autotrasporto non può subire la vergognosa speculazione in atto” Costo del gasolio, Unatras denuncia al Viceministro Rixi la gravità della situazione per le imprese di autotrasportoUnatras sull’aumento vertiginoso del costo del gasolio: “Situazione inaccettabile” La quotazione del gasolio supera i 2 euro al litro in quasi tutto...