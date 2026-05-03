Trasferimento della stele di Panunzio bocciato | Lioi chiama a rapporto i consiglieri contrari

Il trasferimento della stele dedicata a Giovanni Panunzio è stato bocciato. Il presidente dell'associazione intitolata alla memoria della vittima innocente di mafia ha convocato i consiglieri che si sono opposti alla proposta per un incontro. Il figlio di Panunzio, Michele, ha richiesto un confronto diretto con chi ha espresso parere contrario alla proposta di spostamento. La questione si inserisce in un dibattito più ampio sulla commemorazione pubblica.

Dimitri Cavallaro Lioi, presidente dell'Associazione Giovanni Panunzio Eguaglianza Legalità Diritti, e il figlio di Giovanni Panunzio, Michele, chiedono di incontrare i consiglieri che hanno votato contro l’emendamento dedicato alla memoria della vittima innocente di mafia, per conoscere le.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Sindaco e maggioranza approvano il piano delle opere pubbliche: contrari i consiglieri di opposizioneIl documento ha ottenuto 8 voti favorevoli, 4 contrari e nessun astenuto, confermando la distribuzione politica della maggioranza vista anche per... L’Aquila Capitale della Cultura, Premio Gioacchino Volpe: Piffer, Mingardi e Panunzio i vincitori della seconda edizioneLa giuria è presieduta da Gianni Letta e composta da Gaetano Quagliariello, Antonio Polito e Bruno Vespa. Una raccolta di contenuti «L'Archivio di Stato non si sposta», la mobilitazione per evitare il trasferimento della sede della memoriaROVIGO - «Mi attiverò immediatamente a Roma per scongiurare il trasferimento dell'Archivio di Stato da Rovigo a Padova. Questa è una battaglia che ritengo che tutti i rappresentanti del Polesine, di ... ilgazzettino.it Milano, il trasferimento della sede Rai in Fiera: parte la procedura, online il bando della FondazioneFondazione Fiera Milano ha pubblicato oggi il bando per la presentazione delle manifestazioni d’interesse per l’affidamento dei lavori di costruzione di un complesso immobiliare destinato a edificio ... milano.corriere.it