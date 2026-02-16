L’Aquila Capitale della Cultura Premio Gioacchino Volpe | Piffer Mingardi e Panunzio i vincitori della seconda edizione

Il Premio Gioacchino Volpe, organizzato dall’amministrazione dell’Aquila, ha premiato Piffer, Mingardi e Panunzio come vincitori della seconda edizione, che si è svolta il giorno prima del compleanno del celebre storico. La scelta di questa data deriva dalla volontà di celebrare il ricordo di Volpe, nato a Paganica, frazione della città. La cerimonia si è tenuta proprio in occasione dell’Aquila Capitale della Cultura 2026, rafforzando il legame tra l’evento e l’impegno culturale della città.

Torna per la seconda edizione il Premio Gioacchino Volpe, riconoscimento letterario promosso dal Comune dell’Aquila, intitolato al noto storico del Novecento, originario di Paganica, frazione del capoluogo abruzzese, che si tiene il giorno prima del suo genetliaco, quest’anno inserito nel programma ufficiale dell’ Aquila Capitale della Cultura 2026. A Palazzo Spaventa, nel capoluogo abruzzese, la giuria presieduta da Gianni Letta e composta da Gaetano Quagliariello, Antonio Polito e Bruno Vespa, ha celebrato l'eccellenza della saggistica storica nazionale. Per la sezione intitolata a “Gioacchino Volpe”, dedicata alla letteratura storica in onore dello studioso, il massimo riconoscimento è stato assegnato a Tommaso Piffer per l’opera “Sangue sulla resistenza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - L’Aquila Capitale della Cultura, Premio Gioacchino Volpe: Piffer, Mingardi e Panunzio i vincitori della seconda edizione L’Aquila capitale della Cultura 2026, Marsilio: “Un premio alla ricostruzione morale e civile” L’Aquila lancia un programma da 300 eventi per l’anno della Capitale della Cultura Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Programma L'Aquila Capitale della Cultura 2026; La cultura è la chiave per il rilancio dell’Aquila come destinazione turistica. Ecco perché; Tra cantieri infiniti L’Aquila, Capitale Italiana della Cultura 2026, si confronta con il futuro; L’Aquila Capitale della Cultura si presenta alla BIT: nel 2025 presenze a +83%. L’Aquila Capitale della Cultura, Premio Gioacchino Volpe: Piffer, Mingardi e Panunzio i vincitori della seconda edizionePremiati Tommaso Piffer, Alberto Mingardi e Antonio Panunzio con lavori, rispettivamente, sull’eccidio di Porzus, la battaglia per la TV commerciale e la sicurezza nei penitenziari ... affaritaliani.it L’Aquila 2026, nuove date per formare gli Ambasciatori della Capitale italiana della CulturaProsegue con entusiasmo il percorso dedicato alla formazione degli Ambasciatori di L’Aquila Capitale italiana della Cultura 2026 ... laquilablog.it L’Aquila Capitale della Cultura, Premio Gioacchino Volpe: Piffer, Mingardi e Panunzio i vincitori della seconda edizione. Nancy Brille legge Pasolini. Pierluigi Biondi Sindaco dell'Aquila - facebook.com facebook L’Aquila Capitale Della Cultura: a Palazzo Ciccozzi “Vangeli e sculture”, con venti opere del maestro Antonio Del Donno. x.com