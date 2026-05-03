Trappola sampietrini il Municipio dice basta | Fateci usare l' asfalto

Il Municipio I di Roma ha chiesto ufficialmente a Roma Capitale di consentire l’uso dell’asfalto nelle strade del quartiere. La richiesta arriva dopo che le strade pavimentate con sampietrini sono state soggette a frequenti riparazioni a causa del passaggio di autobus e furgoni, che hanno causato crepe e avvallamenti. Le strade sono state rifatte più volte, ma i problemi persistono, rendendo difficile mantenere le superfici in buone condizioni.

Il passaggio di centinaia di autobus e furgoni al giorno non va d'accordo con i sampietrini, così il Municipio I, dopo aver dovuto fare e rifare strade su cui in poco tempo si sono riformate buche e avvallamenti, ora chiede a Roma Capitale di poter usare il caro e vecchio asfalto. La memoria di giunta municipale dello scorso 28 aprile, firmata dalla presidente Lorenza Bonaccorsi e dall'assessore ai Lavori pubblici, Alessandra Sermoneta, sembra dire al Comune proprio questo: «Ci abbiamo provato, ora basta». La richiesta al dipartimento competente e alla Soprintendenza statale è quindi di escludere dal Piano sampietrini del 2019, epoca Raggi, «alcune strade ad alta percorrenza o interessate dal transito di mezzi pubblici» al fine «di consentire interventi manutentivi più efficaci e di ridurre l'incidenza dei costi sul bilancio comunale».🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Trappola sampietrini, il Municipio dice basta: "Fateci usare l'asfalto" Notizie correlate Leggi anche: Viale Gorizia è una trappola. L’asfalto cede, altri rattoppi Figline: trappola sull’asfalto a Cantagallo, rischio scontri frontaliLungo via di Cantagallo, a Figline, una profonda buca nell’asfalto mette a rischio gli automobilisti dopo il completamento dei lavori all’argine...