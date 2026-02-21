Viale Gorizia è una trappola L’asfalto cede altri rattoppi

Viale Gorizia si sgretola a causa di lavori superficiali fatti nel 2023. La strada presenta crepe profonde e zone sconnesse, nonostante i riparatori tentativi di rattoppare le falle. Andrea Cantoni, consigliere di Pavia Ideale, denuncia una gestione inefficace dei lavori pubblici. La situazione si aggrava con ogni nuova riparazione, che si rivela temporanea. La strada continua a richiedere interventi frequenti, evidenziando un problema di manutenzione cronico. La prossima riparazione è prevista tra poche settimane.

"Un esempio di inefficienza tecnico-amministrativa". Il consigliere di Pavia Ideale Andrea Cantoni in Consiglio ha definito così viale Gorizia che, nel 2023 era stata oggetto della posa di "tappetino" di asfalto ed è talmente disastrata da richiedere continui interventi. Recentemente la strada è stata chiusa per rimettere in sesto il manto stradale e ieri mattina è stato necessario intervenire di nuovo per un ripristino d’emergenza. "La situazione delle strade della città è molto critica – ha aggiunto Lidia Decembrino di Pavia Ideale – e viale Gorizia è in un situazione vergognosa. È pericolosissimo per chi lo percorre in auto e ancora di più per chi si sposta in bici o in moto".🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Strada Dogana, automobilisti esasperati: "Voragini e rattoppi, è una trappola continua. Aspettiamo il fattaccio?"Strada Dogana, utilizzata quotidianamente da numerosi automobilisti, presenta da tempo condizioni di deterioramento che rendono il tragitto difficile e rischioso.

Cede l’asfalto sul Facsal, sprofonda una spazzatriceQuesta mattina, intorno alle 9, una spazzatrice di Iren è sprofondata nel manto stradale sul Facsal, vicino alla casa di riposo Immacolata di Lourdes.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.