Un’altra rissa davanti alla stazione | A picchiarsi erano una ventina Hanno abbattuto delle transenne

Ancora tensione nell’area della stazione ferroviaria di Ravenna, dove in serata si è verificata l’ennesima rissa che ha coinvolto un gruppo numeroso di giovani. La scena si è consumata tra viale Farini e via Carducci, proprio all’angolo dove è in corso la ristrutturazione del palazzo destinato a diventare il nuovo ostello. Secondo quanto riferito da un testimone, il gruppo era composto da "15, forse 20 ragazzi, tutti stranieri". La lite è degenerata rapidamente fino a trasformarsi in un parapiglia violento. "Erano un gruppo di 1520 e un certo punto due ragazzi sono finiti a terra e ci sono avventati contro, nel farlo hanno anche abbattuto le transenne", ha raccontato chi ha assistito alla scena. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
