Transenne e rete arancione a brandelli davanti alla Torre San Vitale | Uno spettacolo indecoroso

Davanti alla Torre San Vitale a Como, le transenne di cantiere e la rete arancione sono in stato di rovina, con pezzi che pendono e si sfilacciano. La situazione provoca indignazione tra gli operatori del mercato delle mercerie, che denunciano l’aspetto indecoroso di questa scena e chiedono interventi rapidi per risolvere il problema. La zona si presenta come un vero e proprio spettacolo poco curato.

Gli operatori delle mercerie lungo le mura del centro storico di Como protestano per lo stato delle recinzioni del cantiere Le transenne di cantiere attorno alla torre San Vitale, lungo le mura del centro storico di Como, tornano al centro delle proteste degli operatori del mercato delle mercerie. A sollevare la questione sono alcuni commercianti che lavorano proprio in quell'area e che da tempo convivono con le recinzioni installate per delimitare il perimetro della torre. Il problema, spiegano, non è soltanto la presenza ormai storica delle transenne, ma soprattutto lo stato in cui versano oggi. Come mostrano le fotografie scattate sul posto, la rete arancione che copre le recinzioni metalliche appare in più punti strappata, piegata e scomposta dal vento e dal tempo.